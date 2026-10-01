Problemi ambientali al Fiordo di Furore. La denuncia di un radioascoltatore

01/10/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Il futuro del Fiordo di Furore passa dalla sicurezza del territorio. Ma non solo.

Nelle scorse settimane un’operazione congiunta di Carabinieri, Polizia Locale, ASL, Genio Civile e gestore idrico Ausino ha controllato l’area del fiordo, verificando la regolarità dei sistemi di deflusso e smaltimento dei reflui. Successivamente l’amministrazione comunale ha confermato la conformità e la regolarità del sistema di scarico fognario realizzato nell’insenatura, escludendo criticità ambientali imputabili all’ente. Tuttavia a Radio Alfa arrivano segnalazioni di una situazione che potrebbe essere problematica. Ecco la testimonianza in diretta del radioascoltatore Gerardo
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Gerardo su Furore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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