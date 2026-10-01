Problemi ambientali al Fiordo di Furore. La denuncia di un radioascoltatore

Il futuro del Fiordo di Furore passa dalla sicurezza del territorio. Ma non solo.
Nelle scorse settimane un’operazione congiunta di Carabinieri, Polizia Locale, ASL, Genio Civile e gestore idrico Ausino ha controllato l’area del fiordo, verificando la regolarità dei sistemi di deflusso e smaltimento dei reflui. Successivamente l’amministrazione comunale ha confermato la conformità e la regolarità del sistema di scarico fognario realizzato nell’insenatura, escludendo criticità ambientali imputabili all’ente. Tuttavia a Radio Alfa arrivano segnalazioni di una situazione che potrebbe essere problematica. Ecco la testimonianza in diretta del radioascoltatore Gerardo
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Gerardo su Furore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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