Problemi ai caselli della A3 Salerno-Pompei-Napoli. La denuncia di Gerardo Arpino, Segretario Generale Filt Cgil Salerno

24/03/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Problemi ai caselli della A3 Salerno-Pompei-Napoli.

La CGIL di Salerno e FILT CGIL Salerno esprimono forte preoccupazione per quanto sta accadendo lungo l’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, dove l’impossibilità di utilizzare circuiti di pagamento diffusi come Visa e Mastercard non può più essere considerata un disservizio temporaneo, ma rappresenta una criticità strutturale. “È assurdo e inaccettabile che, su un’infrastruttura strategica per la mobilità della Campania e per i flussi turistici e lavorativi, vengano accettati solo alcuni circuiti di pagamento, escludendo proprio quelli più utilizzati a livello internazionale” ha sottolineato a Radio Alfa Gerardo Arpino, Segretario Generale Filt Cgil Salerno. Ecco l’intervista
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Arpino su A3
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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