Problemi ai caselli della A3 Salerno-Pompei-Napoli. La denuncia di Gerardo Arpino, Segretario Generale Filt Cgil Salerno

Problemi ai caselli della A3 Salerno-Pompei-Napoli.
La CGIL di Salerno e FILT CGIL Salerno esprimono forte preoccupazione per quanto sta accadendo lungo l’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, dove l’impossibilità di utilizzare circuiti di pagamento diffusi come Visa e Mastercard non può più essere considerata un disservizio temporaneo, ma rappresenta una criticità strutturale. “È assurdo e inaccettabile che, su un’infrastruttura strategica per la mobilità della Campania e per i flussi turistici e lavorativi, vengano accettati solo alcuni circuiti di pagamento, escludendo proprio quelli più utilizzati a livello internazionale” ha sottolineato a Radio Alfa Gerardo Arpino, Segretario Generale Filt Cgil Salerno. Ecco l’intervista
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Arpino su A3
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