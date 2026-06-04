Problema parcheggio al Ruggi, presidio di protesta della Cisl FP. Il punto con il segretario provinciale Andrea Pastore

04/06/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

E’ previsto per domani l’insediamento del presidio di protesta presso il parcheggio antistante il Plesso Ospedaliero San Giovanni e Ruggi.

La Segreteria Provinciale della Cisl FP, tenuto conto del persistere dell’atavico problema del parcheggio del plesso ospedaliero San Giovanni e Ruggi, più volte negli anni segnalato a chi di competenza ma mai risolto, ha deciso che da domani 5 Giugno dalle ore 7.00 si darò vita ad un presidio nel piazzale antistante il parcheggio della struttura, in forma statica e nel rispetto delle misure di sicurezza previste. Ne abbiamo parlato di diretta con il segretario provinciale della CISL FP Salerno Andrea Pastore
Ascolta
Pastore su Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento