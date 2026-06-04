Problema parcheggio al Ruggi, presidio di protesta della Cisl FP. Il punto con il segretario provinciale Andrea Pastore

E’ previsto per domani l’insediamento del presidio di protesta presso il parcheggio antistante il Plesso Ospedaliero San Giovanni e Ruggi.
La Segreteria Provinciale della Cisl FP, tenuto conto del persistere dell’atavico problema del parcheggio del plesso ospedaliero San Giovanni e Ruggi, più volte negli anni segnalato a chi di competenza ma mai risolto, ha deciso che da domani 5 Giugno dalle ore 7.00 si darò vita ad un presidio nel piazzale antistante il parcheggio della struttura, in forma statica e nel rispetto delle misure di sicurezza previste. Ne abbiamo parlato di diretta con il segretario provinciale della CISL FP Salerno Andrea Pastore
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Pastore su Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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