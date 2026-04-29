Primo maggio, 7 milioni di italiani in Vacanza. Il punto con il presidente Abbac, Agostino Ingenito

Saranno circa 7 milioni i connazionali pronti a mettersi in viaggio, cogliendo l’occasione della festività primaverile per concedersi una pausa rigenerante.
Un dato che conferma il momento favorevole del comparto turistico, già evidenziato da una crescita delle presenze pari al 6,8% negli ultimi tre mesi. Lo comunica Federturismo. A trainare la domanda sono soprattutto le città d’arte e le destinazioni di prossimità, scelte da un numero crescente di viaggiatori alla ricerca di esperienze brevi, ma di qualità. Tra le regioni più richieste spiccano Campania, Puglia e Toscana, apprezzate non solo per il patrimonio culturale, ma anche per l’offerta enogastronomica. Non manca, infine, una nicchia di appassionati della montagna. Proviamo a capire quali sono le aspettative per il settore della ricettività alberghiera nel salernitano. Ne parliamo in diretta con il presidente Abbac, Agostino Ingenito
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Ingenito su turismo
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