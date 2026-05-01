Primo maggio 2026, sempre più importante la collaborazione tra imprese, lavoratori e sindacati. La riflessione con l’imprenditore Consalvo

01/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Celebriamo il Primo Maggio 2026 partendo dalle considerazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Donne discriminate, giovani inascoltati, ancora troppo lavoro povero e precario. Un’Europa che avanza con passetti “di corto respiro” e un’Italia in ritardo nell’affrontare i problemi dell’Industria. Ma soprattutto si deve agire per ridurre “l’inaccettabile tributo” di sangue che i lavoratori pagano per la scarsa sicurezza nei posti di lavoro.

Su queste tematiche riportate puntualmente all’attenzione dal nostro capo di Stato, abbiamo voluto fare una riflessione con l’imprenditore salernitano Giandomenico Consalvo, presidente nazionale di Civitalia, associazione dei vivaisti e dell’Associazione “Italian Sounding”, nata per difendere il made in Italy dalle imitazioni e dalle contraffazioni.
Abbiamo parlato anche delle grosse difficoltà provocate dall’instabilità geopolitica mondiale e dal problema dei costi dei carburanti ed energetici più in generale.
Ascolta
Giandomenico Consalvo su lavoro e imprese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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