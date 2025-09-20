Primo intervento di toracoscopia chirurgica ad Eboli. Ne parliamo con il direttore Luigi Sparavigna

20/09/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Primo intervento di toracoscopia chirurgica  all’Ospedale di Eboli.

Primo intervento di toracoscopia chirurgica  al Po di Eboli, su paziente con neoplasia ricoverato in Medicina Interna per versamento pleurico massivo emitorace dx. L’intervento è stato possibile in virtù della convenzione della Asl Salerno con la Chirurgia Toracica dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli.

L’intervento è stato coordinato dal dott. Luigi Sparavigna direttore della chirurgia generale oggi nostro ospite
Ascolta
Sparavigna su Eboli
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

