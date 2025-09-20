Primo intervento di toracoscopia chirurgica ad Eboli. Ne parliamo con il direttore Luigi Sparavigna

Primo intervento di toracoscopia chirurgica all’Ospedale di Eboli.
Primo intervento di toracoscopia chirurgica al Po di Eboli, su paziente con neoplasia ricoverato in Medicina Interna per versamento pleurico massivo emitorace dx. L’intervento è stato possibile in virtù della convenzione della Asl Salerno con la Chirurgia Toracica dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli.
L’intervento è stato coordinato dal dott. Luigi Sparavigna direttore della chirurgia generale oggi nostro ospite
