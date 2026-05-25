Primi tuffi fuori legge a Universo Beach a Salerno, gente in spiaggia nonostante le transenne. Il punto con Il Mattino di Salerno

25/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Non hanno rinunciato al primo bagno di stagione, le persone che nella mattinata di ieri, incuranti delle transenne e del fatto che la spiaggia “Universo Beach” fosse off limits, hanno spostato le transenne e steso i teli per godersi il sole in spiaggia e fare anche qualche tuffo.  Il divieto è stato stabilito dal commissario straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico.

Il tipo di sabbia usato pe ril ripascimento del litorale è tra i motivi che hanno portato alla sospensione dei lavori. Ma alla base dello stop ci sarebbero anche una serie di ritardi sull’esecuzione dei lavori che doveva terminare, almeno temporaneamente per consentire la fruibilità della spiaggia per l’estate, il 18 maggio.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega Brigida Vicinanza del Mattino di Salerno.

Ascolta
Brigida Vicinanza su bagni in spiaggia vietata a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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