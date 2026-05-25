Primi tuffi fuori legge a Universo Beach a Salerno, gente in spiaggia nonostante le transenne. Il punto con Il Mattino di Salerno

Non hanno rinunciato al primo bagno di stagione, le persone che nella mattinata di ieri, incuranti delle transenne e del fatto che la spiaggia “Universo Beach” fosse off limits, hanno spostato le transenne e steso i teli per godersi il sole in spiaggia e fare anche qualche tuffo. Il divieto è stato stabilito dal commissario straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico.
Il tipo di sabbia usato pe ril ripascimento del litorale è tra i motivi che hanno portato alla sospensione dei lavori. Ma alla base dello stop ci sarebbero anche una serie di ritardi sull’esecuzione dei lavori che doveva terminare, almeno temporaneamente per consentire la fruibilità della spiaggia per l’estate, il 18 maggio.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega Brigida Vicinanza del Mattino di Salerno.
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Brigida Vicinanza su bagni in spiaggia vietata a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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