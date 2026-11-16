Prima Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea, all’Onu una delegazione dal Cilento. Il punto con Valerio Calabrese

Il 16 novembre è il compleanno ma in questo 2026 anche la prima edizione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea. Il 16 novembre del 2010 a Nairobi, in Kenya, il Comitato intergovernativo dell’Unesco inserì la Dieta Mediterranea nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell’Umanità.
Ricerca, cooperazione internazionale e sostenibilità dei sistemi agroalimentari al centro della Giornata internazionale che si celebra in mattinata, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a Roma. Il programma ha previsto interventi sul futuro dei sistemi alimentari sostenibili, sull’agricoltura biologica e sul rapporto tra acqua, energia, cibo ed ecosistemi.
Una giornata particolarmente sentita nella nostra provincia patria della Dieta Mediterranea. Ne abbiamo parlato con Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi. Una delegazione è partita dal Cilento per essere a New York presso la sede ONU, dove si celebra la prima edizione della Giornata Internazionale.
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Valerio Calabrese su prima Giornata Dieta Mediterranea
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