Prima Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea, all’Onu una delegazione dal Cilento. Il punto con Valerio Calabrese

16/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il 16 novembre è il compleanno ma in questo 2026 anche la prima edizione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea. Il 16 novembre del 2010 a Nairobi, in Kenya, il Comitato intergovernativo dell’Unesco inserì la Dieta Mediterranea nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell’Umanità.

Ricerca, cooperazione internazionale e sostenibilità dei sistemi agroalimentari al centro della Giornata internazionale che si celebra in mattinata, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a Roma. Il programma ha previsto interventi sul futuro dei sistemi alimentari sostenibili, sull’agricoltura biologica e sul rapporto tra acqua, energia, cibo ed ecosistemi. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Una giornata particolarmente sentita nella nostra provincia patria della Dieta Mediterranea.  Ne abbiamo parlato con Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi. Una delegazione è partita dal Cilento per essere a New  York presso la sede ONU, dove si celebra la prima edizione della Giornata Internazionale.

Ascolta
Valerio Calabrese su prima Giornata Dieta Mediterranea
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento