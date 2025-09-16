Prima batteria termica a sabbia fluidizzata realizzata in Italia, la presentazione a Buccino

Un impianto innovativo, unico nel suo genere in Italia, è stato inaugurato oggi, nell’area industriale di Buccino, sviluppato da Magaldi Group in collaborazione con Enel.
Si tratta della prima batteria termica a sabbia fluidizzata realizzata in Italia, tra le prime al mondo ad essere applicata a un contesto industriale. Con una capacità di 7,5 MWh, il sistema consente di ridurre il consumo di gas naturale, rendere più flessibile la rete elettrica e abbattere oltre 500 tonnellate di CO₂ all’anno, un passo concreto verso la transizione energetica.
Grazie a questa innovazione, l’azienda alimentare I.GI. S.p.a. (raffineria di olii vegetali, fornitore del Gruppo Ferrero) produce 24h vapore verde alla temperatura di 190°C, soddisfando circa il 15% del proprio fabbisogno termico, contribuendo in modo tangibile alla sostenibilità e alla competitività del settore.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.