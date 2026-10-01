Price cap carburanti. Le solite furbate. In diretta un gestore Eni Live di Atena Lucana, Sergio Annunziata

Raccogliamo le segnalazione di alcuni radioascoltatori sul tema caro carburanti.
Inconveniente increscioso ad una stazione Eni Live, nel salernitano, sul tema del price cap nazionale (1,99 la benzina, 2,19 il diesel).
In sostanza. l’automobilista ha riscontrato, in più occasioni che il servizio Self-Service “non funzionante” di giorno; attivo solo il Servito. La solita furbata all’italiana, con la quale i prezzi schizzano a 2,20 per la benzina e 2,40 per il diesel. Abbiamo voluto approfondire il tema con un gestore Eni Live di Atena Lucana, Sergio Annunziata
Ascolta
Annunziata su price cap
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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