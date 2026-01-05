Prezzo gasolio, dopo il riordino delle accise, la Campania è tra le meno care

Gasolio nettamente più caro nelle Regioni di montagna.
Dopo il riordino delle accise, l’Unione nazionale consumatori è andata a guardare dove il costo del diesel è più elevato: Bolzano batte tutti a 1,730 euro al litro, al secondo posto Trento, seguita dalla Valle d’Aosta.
Le Regioni più risparmiose sono invece la Campania, dove un litro costa 1,644 euro, poi le Marche e la Lombardia.
L’associazione nota inoltre che il superamento del prezzo del gasolio su quello della benzina, generalizzato dopo il primo gennaio in gran parte d’Italia, non è avvenuto in realtà in tutte le regioni.
Analizzando i dati di oggi, la benzina resta ancora più cara del gasolio in Sicilia, ma anche in Campania, con una differenza di 1,3 centesimi, in Basilicata e in Puglia.
