Prezzo del latte bovino alla stalla più basso del costo di produzione in Campania, il punto e le proposte di Gioacchino Majone

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la prima riunione del tavolo di confronto dedicato alla filiera regionale del latte bovino, per affrontare gli effetti dell’aumento dei costi energetici, dei mangimi e degli altri fattori produttivi sulle aziende zootecniche campane. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei produttori e dei trasformatori del comparto lattiero-caseario, insieme a dirigenti e funzionari regionali.
Dal dialogo con i produttori è emerso che il prezzo attuale pagato alla stalla si colloca tra 0,47 e 0,52 euro al litro, a fronte di costi di produzione medi stimati intorno a 0,55 euro al litro, una condizione che determina difficoltà rilevanti per gli allevatori.
Questa mattina, ne abbiamo voluto parlare in diretta proprio con un produttore di latte, il medico e allevatore salernitano Gioacchino Majone, responsabile della sezione lattiero-casearia di Confagricoltura Campania.
Ascolta
Gioacchino Majone su prezzo latte bovino
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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