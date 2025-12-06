Prevenire le truffe agli anziani. A Sala Consilina iniziativa dei Carabinieri. Nostra ospite il Capitano Veronica Pastori

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane.
Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.
L’Arma dei Carabinieri di Sala Consilina sensibilizza le famiglie, i giovani, lle comunità sul fenomeno. A Radio Alfa oggi ospite il Capitano Veronica Pastori
Ascolta
Pastori su truffe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.