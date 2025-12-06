Prevenire le truffe agli anziani. A Sala Consilina iniziativa dei Carabinieri. Nostra ospite il Capitano Veronica Pastori

06/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane.

Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

L’Arma dei Carabinieri di Sala Consilina sensibilizza le famiglie, i giovani, lle comunità sul fenomeno. A Radio Alfa oggi ospite il Capitano Veronica Pastori
Ascolta
Pastori su truffe
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

