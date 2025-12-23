Presunti abusi su una 16enne, i due minori di Angri respingono le accuse. “Fu consensuale”

Respingono le accuse di violenza sessuale, i due 17enni di Angri che alcuni giorni fa sono stati fermati e trasferiti in una comunità per un presunto caso di stupro su una 16enne. Episodio che sarebbe accaduto nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Santa Maria di Castellabate.
I due ragazzi, ascoltati dal magistrato, sostengono che si sia trattato di un rapporto consenziente. I due minori, hanno raccontato che non c’è stata nessuna costrizione da parte loro fornendo alcuni elementi e dettagli di quella serata che ora saranno messi a confronto con la versione data dalla ragazzina alla madre che poi ha presentato denuncia.
La 16enne è stata sottoposta agli accertamenti previsti in caso di presunta violenza, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. L’esito degli esami sarà sicuramente elementi chiave dell’indagine. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo i momenti precedenti alla presunta violenza, i messaggi intercorsi tra i minori e le testimonianze degli altri giovani presenti quella sera sulla spiaggia.
