Presidio permanente di protesta per chiedere la riapertura dell’ospedale di Agropoli

Al via, da questa mattina, il presidio permanente per chiedere la riapertura dell’Ospedale di Agropoli.
I membri del Comitato civico “Obiettivo Ospedale” si sono riuniti davanti ai cancelli, esponendo una bara simbolica con sopra scritto “non possono esistere i doveri senza godere dei diritti, non vogliamo morire senza le cure necessarie”.
In segno di protesta, hanno deposto le loro tessere elettorali all’interno della bara. Al centro delle rivendicazioni, c’è soprattutto il mancato ritorno alla piena operatività del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli, con inevitabili disagi e tempi di percorrenza più lunghi per raggiungere le strutture ospedaliere di riferimento.
La mobilitazione del Comitato Civico “Obiettivo Ospedale” andrà avanti ad oltranza per richiamare l’attenzione della politica.
In diretta con noi la presidente del Comitato, Lucia Grambone
Ascolta
Lucia Grambone su presidio ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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