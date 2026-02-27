Presente e futuro delle aree interne. Il punto con la segretaria Cisl Salerno, Marilina Cortazzi

27/02/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Presente e futuro delle aree interne. Il punto in diretta a Radio Alfa con la segretaria Cisl Salerno, Marilina Cortazzi.

“Le aree interne della provincia di Salerno vivono da anni una condizione di progressiva marginalizzazione, che si traduce in disagi quotidiani per cittadini, famiglie e imprese”. A rimarcarlo oggi è la segretaria generale Cisl Salerno, Marilina Cortazzi
Ascolta
Cortazzi su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento