Presente e futuro delle aree interne. Il punto con la segretaria Cisl Salerno, Marilina Cortazzi

Presente e futuro delle aree interne. Il punto in diretta a Radio Alfa con la segretaria Cisl Salerno, Marilina Cortazzi.
“Le aree interne della provincia di Salerno vivono da anni una condizione di progressiva marginalizzazione, che si traduce in disagi quotidiani per cittadini, famiglie e imprese”. A rimarcarlo oggi è la segretaria generale Cisl Salerno, Marilina Cortazzi
Cortazzi su aree interne
