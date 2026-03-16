Presentato il piano di investimento di Aeroitalia per l’aeroporto di Salerno. Dure parole del CEO di Gesac :”Basta polemiche, la politica faccia la sua parte”

E’ stato presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno il nuovo piano di investimenti di Aeroitalia destinato all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento.
Sono stati annunciati i nuovi collegamenti internazionali e resi noti i dettagli sull’aeromobile che la compagnia ha deciso di posizionare stabilmente presso lo scalo salernitano. Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac ha “strigliato” la politica chidendo di “fare un passo indietro” per le polemiche sulle attività o mancate attività dello scalo.
Barbieri ha sottolineato che la politica deve solo pensare a realizzare le opere concrete al servizio dello scalo così come gli operatori del settore alberghiero che hanno il compito di adeguare le loro strutture e ampliare il know how dei loro dipendenti.
Alessandro Mazzaro ha raccolto la riflessioni di Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno
Ascolta
presentazione aeroitalia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.