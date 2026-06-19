È stato presentato oggi alla Camera di Commercio di Salerno il report “Filiere sostenibili della Piana del Sele – Filiera Bufalina”.
Lo studio, realizzato da Fondazione Symbola insieme a BCC Magna Grecia, BCC Capaccio Paestum Serino e BCC Campania Centro, con la collaborazione di Coldiretti e Confagricoltura, analizza le tecnologie in grado di accompagnare la transizione ecosostenibile di uno dei comparti agroalimentari cardine della Campania.
Il documento individua oltre trenta strumenti e buone pratiche volti a migliorare l’efficienza produttiva, ridurre l’impatto ambientale e accrescere la competitività sul mercato. Contestualmente all’analisi, le tre BCC promotrici hanno annunciato un plafond di 30 milioni di euro messo a disposizione per sostenere gli investimenti delle aziende agricole verso nuovi modelli produttivi.
Al microfono di Radio Alfa, Pasquale Lucibello, Vice Presidente vicario della BCC Magna Grecia
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filiera bufalina
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