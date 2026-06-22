Presentato in Prefettura lo sportello multilingue destinato ai lavoratori stranieri

E’ stato presentato questa mattina, presso la Prefettura a Salerno, lo Sportello multilingue promosso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Lo Sportello nasce per promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai lavoratori stranieri sui diritti e doveri connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, il prefetto Francesco Esposito, l’assessora Saggese e Giovanni De Paulis, direttore interregionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ascolta
sportello multilingue
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.