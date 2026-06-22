Presentato in Prefettura lo sportello multilingue destinato ai lavoratori stranieri

22/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ stato presentato questa mattina, presso la Prefettura a Salerno, lo Sportello multilingue promosso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Lo Sportello nasce per promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai lavoratori stranieri sui diritti e doveri connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo.

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Al microfono di Alessandro Mazzaro, il prefetto Francesco Esposito, l’assessora Saggese e Giovanni De Paulis, direttore interregionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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sportello multilingue
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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