Presentato il Masterplan Litorale Cilento Sud. 13 i comuni coinvolti

E’ stato presentato il progetto integrato di valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud nel corso di un incontro, nella sala Giunta della Regione Campania alla presenza anche dei 13 sindaci dei Comuni coinvolti ovvero Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati.
Il percorso, condiviso con le comunità locali, andrà a definire progettualità che interverranno su mobilità e accessibilità, sullo sviluppo di comunità energetiche, sul recupero del patrimonio archeologico, storico, architettonico e sulla valorizzazione del territorio quale destinazione turistica.
Le opere saranno finanziate, con 20 milioni di euro, attraverso le risorse Fesr 2021-2027.
“La cooperazione con gli enti locali e lo sviluppo di progettazioni condivise è alla base del nostro programma di governo – ha detto Fico – fare sistema ci aiuta a tradurre le risorse europee in opere sul territorio, lo facciamo con il Masterplan e lo stesso stiamo facendo per le aree interne. Il lavoro congiunto dei Comuni con l’obiettivo condiviso di portare benefici alle comunità che rappresentano è un modello che vogliamo sostenere”ha detto il presidente Fico.
Il Masterplan/Piv Litorale Cilento Sud interviene su di un’area di 400mila chilometri, quadrati di cui 76 di costa, e coinvolge 49mila abitanti. Ai 13 comuni dell’area target si aggiungono 29 Comuni che compongono l’area buffer di 700mila chilometri quadrati di territorio con 36mila abitanti, sulla quale ricadranno gli effetti di alcuni interventi. Il Masterplan Litorale Cilento Sud segue i Masterplan/Piv del Litorale Domitio-Flegreo e del Litorale Salerno Sud.
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