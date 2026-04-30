Presentato a Palazzo Santa Lucia il nuovo portale istituzionale della Regione Campania

Presentato oggi presso Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania a Napoli, il nuovo portale istituzionale della Regione Campania, finalizzato a semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Il portale si presenta intuitivo, di facile consultazione, e rispetta le Linee guida nazionali per i siti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione digitale.
Tra le principali innovazioni c’è l’interoperabilità dei sistemi. L’integrazione con il sistema “Sinfonia Atti” consente la pubblicazione automatica di decreti, delibere e determine nelle sezioni “Casa di Vetro” e “Amministrazione Trasparente”, assicurando aggiornamenti costanti e una consultazione più semplice e immediata degli atti.
Di notevole importanza anche il potenziamento del Catalogo dei servizi digitali, che oggi conta 253 servizi e oltre 140 procedimenti completamente digitalizzati. Grande attenzione è dedicata alla cybersicurezza, con infrastrutture basate su un data center qualificato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sistemi sottoposti a controlli rigorosi.
Alla presentazione l’assessore alla Transizione digitale Vincenzo Maraio, che ha definito il portale “uno strumento per semplificare l’accesso ai servizi e migliorare la trasparenza”. Il presidente Roberto Fico ha sottolineato come rappresenti “un passo avanti nel rapporto tra istituzioni e cittadini, più semplice e accessibile”.
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