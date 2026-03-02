Presentati gli ambulatori virtuali di comunità della Asl. Coinvolti 127 comuni

E’ stata presentata questa mattina nella sede centrale dell’Asl Salerno, in via Nizza, l’iniziativa sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità, in collegamento con 127 Comuni coinvolti nel progetto.
Il modello degli Ambulatori Virtuali di Comunità è gestito dall’Unità Operativa Complessa Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale, con il contributo degli specialisti aziendali e dei reparti che erogheranno le prestazioni in telemedicina. L’organizzazione si fonda su presìdi fisici di prossimità, collocati in spazi comunali, sedi territoriali e strutture sociosanitarie. All’interno di queste sedi i cittadini potranno effettuare tele-visite di controllo, rinnovi di piani terapeutici e consulti specialistici. Particolare attenzione è rivolta ad anziani, persone fragili o non digitalizzate, che potranno contare su personale appositamente formato per assistere gli utenti.
Alessandro Mazzaro ha raccolto il parere di Antonio Coppola, direttore dell’UOC GPTI e con il direttore generale della Asl, Gennaro Sosto
