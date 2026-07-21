Presentata la seconda edizione di Certosa Village. Sptteacoli alla Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto
È stata presentata questa mattina a Padula la seconda edizione del Certosa Village, un evento che prevede nel monumento dell’UNESCO quattro appuntamenti di grande spessore dal 29 luglio al 5 agosto.
Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio sarà la volta di Fiorella Mannoia con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano” Il 3 agosto salirà sul palco Vincenzo Salemme con “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro in… E fuori nevica!” Gran finale il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour “Tutti i sogni ancora in volo”
Ne abbiamo parlato con gli organizzatori, Luca Paladino, Tony Anania e Gianluca Vegliante
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certosa village
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AUTORE
Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.