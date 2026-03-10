Preoccupazione per la chiusura di Villa Agnetti a Cava de’ Tirreni. A Radio Alfa Carlo Lopopolo della Fials provinciale

Preoccupazione per la chiusura di Villa Agnetti, a Pregiato di Cava de’ Tirreni. L’allarme di Fials.
C’è preoccupazione per il futuro dei servizi dedicati alla salute mentale ospitati nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni. La sospensione delle attività prevista nelle prossime settimane rischia infatti di lasciare senza un punto di riferimento numerosi utenti che da anni seguono percorsi terapeutici e riabilitativi nella struttura. La Fials Salerno ha deciso di accendere i riflettori sulla vicenda chiedendo chiarimenti alla direzione dell’azienda sanitaria sulle prospettive dei servizi e sulle soluzioni che verranno adottate per garantire la continuità dell’assistenza. Abbiamo approfondito il tema con Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials provinciale
