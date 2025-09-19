Premio Internazionale Joe Petrosino, alla Certosa di Padula la XXII edizione. I dettagli nell’intervista

19/09/2025 Cultura, Primo Piano Nessun commento
La Certosa di San Lorenzo a Padula, sabato alle 9.30, ospiterà la 22esima edizione del prestigioso Premio Internazionale “Joe Petrosino”, promosso dall’Associazione Internazionale Joe Petrosino Ente del Terzo Settore. Un evento che vuole rappresentare un faro per chi combatte la criminalità organizzata e difende i valori della legalità, dell’impegno civile e della giustizia. Joe Petrosino, poliziotto italo-americano, simbolo della lotta al crimine e alla mafia, era nato a Padula e da bambini con i genitori si era trasferito a New York. Fu ucciso dalla mafia durante una missione sottocopertura a Palermo nel 1909. 

In questa edizione, saranno premiate personalità che, nei rispettivi ambiti, incarnano l’esempio di Joe Petrosino. Tra i premiati: Francesco Curcio, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Catania, da sempre in prima linea nella lotta contro le mafie; Mario Cavallaro, testimone di giustizia, simbolo di coraggio e verità; Stefano Baudino, giornalista e scrittore, voce contro le zone d’ombra del potere; Domenico La Padula, Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo.

Saranno conferiti anche attestati di benemerenza a figure di spicco delle forze dell’ordine e dell’informazione: Veronica Pastori, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina; Paolo De Chiara, giornalista d’inchiesta, scrittore, autore di numerose pubblicazioni sul mondo dei testimoni di giustizia, da anni impegnato in prima linea nella promozione della cultura della legalità; Giuseppe Ferrigno, Guardia di Finanza del Nucleo Mobile Nocera Inferiore; Nicola Molinari, Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina.

A moderare la cerimonia sarà la giornalista Fabiana Pacella, nota per il suo impegno sul fronte dell’informazione antimafia. Questa mattina, per parlarne è intervenuto in diretta Pasquale Chirichella, presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino.
Pasquale Chirichella su Premio Joe Petrosino
