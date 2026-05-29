Precipita in mare dalla scogliera a Maiori, muore 35enne di Baronissi

29/05/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ finito in mare, di fronte alla scogliera, il 35enne originario di Baronissi precipitato per circa un centinaio di metri ieri pomeriggio dalla rupe di Capo d’Orso, a Maiori, lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera e soccorritori del 118.

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Il 35enne era in Costiera Amalfitana insieme alla fidanzata per una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la donna a chiedere aiuto contattando i carabinieri, non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Tra le ipotesi, c’è quella di un incidente avvenuto mentre da solo il giovane stava tentando di scattare una foto dal punto panoramico, perdendo l’equilibrio.

La salma è stata posta sotto sequestro.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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