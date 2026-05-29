Precipita in mare dalla scogliera a Maiori, muore 35enne di Baronissi

E’ finito in mare, di fronte alla scogliera, il 35enne originario di Baronissi precipitato per circa un centinaio di metri ieri pomeriggio dalla rupe di Capo d’Orso, a Maiori, lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”.
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera e soccorritori del 118.
Il 35enne era in Costiera Amalfitana insieme alla fidanzata per una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la donna a chiedere aiuto contattando i carabinieri, non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Tra le ipotesi, c’è quella di un incidente avvenuto mentre da solo il giovane stava tentando di scattare una foto dal punto panoramico, perdendo l’equilibrio.
La salma è stata posta sotto sequestro.
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