Postiglione, il 18 settembre l’inaugurazione del nuovo asse viario verso l’Area P.I.P.

Sarà inaugurato venerdì 18 settembre il nuovo asse viario di collegamento con l’Area P.I.P. di Postiglione. Un’opera considerata strategica per il territorio, destinata a migliorare l’accessibilità e a sostenere le prospettive di sviluppo delle aree interne.
La cerimonia inaugurale prenderà il via alle ore 17:30 presso la Rotatoria S.S. 19, dove si terrà il tradizionale taglio del nastro. A seguire, alle ore 18:30, l’Aula consiliare del Comune di Postiglione ospiterà il convegno istituzionale dal titolo “Strategie e proposte per il rilancio delle Aree Interne”.
L’incontro sarà dedicato al confronto sulle opportunità, sulle prospettive e sulle politiche necessarie a favorire lo sviluppo e la valorizzazione dei territori. Parteciperà anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali e del mondo economico.
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