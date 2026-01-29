Post sui social che paragona l’amministrazione comunale di Vibonati alla Mafia. Il sindaco va dai Carabinieri

Un duro sfogo sui social, poi l’annuncio che domattina si recherà in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti di chi paragona l’amministrazione comunale di Vibonati alla Mafia.
E’ lo sfogo del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli. “Ho sempre subito in silenzio, non ho mai replicato a quanto scritto sui social in tutti questi anni,ma ora è davvero troppo. La mia storia dice tutt’altro. Sono lontano anni luce da Mafie, camorre e Ndranghete che considero montagne di merda. Sono una persona che odia qualsiasi forma di ingiustizia sociale e che e’ sempre stato dalla parte degli ultimi. Non ho mai comprato alcun voto ed ogni volta che mi sono candidato credo di aver sempre meritato tutto sul campo. Non si possono scrivere queste cose sui social ferendo la sensibilità di chi ogni giorno si fa in quattro per la cosa pubblica. Non lo accetto perché andrei contro i miei principi ed ideali. Non accetto che vengano mortificati tanti ragazzi che hanno aderito ad un progetto che è finanziato dalla Regione Campania”. Abbiamo raccolto il suo sfogo anche ai nostri microfoni in diretta
