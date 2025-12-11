Post offensivi contro Mattarella e il Papa, denunciato salernitano

11/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Nella giornata di ieri, la Polizia di Salerno, attraverso personale della Digos della Questura di Salerno ha denunciato un cittadino residente nel capoluogo, ritenuto responsabile della pubblicazione di numerosi post offensivi e dal contenuto minatorio indirizzati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,  al Sommo Pontefice Leone IVX, alle Forze dell’Ordine e all’Amministrazione comunale di Salerno.
Nel corso della quotidiana attività di monitoraggio della rete, gli investigatori hanno individuato un profilo Facebook sul quale erano stati pubblicati diversi contenuti dal carattere fortemente ingiurioso.

Nonostante l’utilizzo di un nickname di fantasia, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di risalire rapidamente all’effettivo utilizzatore dell’account, che ha ammesso le proprie responsabilità. Al termine delle attività, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall’indagato, unitamente al relativo munizionamento e al titolo autorizzativo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento