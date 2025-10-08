Positano, il consiglio comunale ha approvato il PEBA per una città più inclusiva 

08/10/2025
Diventa realtà il PEBA di Positano, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che è stato approvato dal consiglio comunale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare Positano in una città più inclusiva, accogliente e accessibile, capace di valorizzare ogni persona, oltre ogni differenza e difficoltà. Si tratta di uno strumento fondamentale di pianificazione che vuole garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani costruiti o naturali. E’ stato progettato tenendo conto delle esigenze di ogni individuo che presenta non solo disabilità fisiche, ma anche e soprattutto cognitive e sensoriali.

In una città come Positano, definita da tutti verticale, questa sfida è tanto complessa quanto giusta  – afferma il Sindaco Giuseppe Guida –  con il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche abbiamo tracciato la rotta del futuro. Perché una città senza barriere è una città che cresce, che si apre, che diventa più giusta e più umana”.

