Positano, al via il servizio di Telemedicina. Il 2 marzo conferenza di presentazione del progetto 

Sarà attivato anche a Positano, presso il Polo sociosanitario “Fiorentino”, il nuovo servizio di telemedicina, pensato per facilitare l’accesso alle visite specialistiche direttamente sul territorio.
Lunedì 2 marzo presso la sede dell’Asl in via Nizza a Salerno si terrà la conferenza di presentazione del progetto durante la quale verranno illustrati obiettivi e modalità operative del servizio. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità operative e gli orari di apertura.
Sarà possibile effettuare sedute in televisita grazie a una postazione tecnologica dedicata, collegandosi in videoconferenza con medici specialisti.
Un servizio che riduce gli spostamenti, accorcia i tempi di attesa e offre un supporto concreto soprattutto ad anziani, persone fragili e a tutti coloro che incontrano difficoltà logistiche nel raggiungere strutture sanitarie fuori dal Comune.
«Un enorme passo in avanti per Positano, un altro obiettivo raggiunto dopo un lungo lavoro di incontri e formazione – ha detto il sindaco Giuseppe Guida – La telemedicina garantirà servizi più moderni e accessibili a tutti; la possibilità di usufruire di visite specialistiche, di rinnovare i piani terapeutici senza doversi spostare da Positano e tanti altri servizi utili».
