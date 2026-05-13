Posidonia spiaggiata nel Cilento, riunione operativa al Ministero dell’Ambiente. Sull’esito il direttore del Parco Gregorio Romano

Si è tenuto ieri al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un importante tavolo tecnico richiesto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con l’obiettivo di risolvere l’annosa problematica della Posidonia spiaggiata che, dopo le criticità registrate lo scorso anno nell’Area Marina Protetta di Castellabate, si sta riproponendo quest’anno in tutta la sua drammaticità sulle spiagge di Ogliastro Marina e del Pozzillo.
Nel corso della riunione sono state valutate le possibili soluzioni. Si è concordato sulla necessità che il Comune di Castellabate, in quanto soggetto competente, elabori un progetto operativo. Il piano si baserà sui dati messi a disposizione dagli enti scientifici (ISPRA, MASE, Ente Parco e Università) e servirà all’acquisizione dei pareri necessari per procedere rapidamente alla fase operativa di rimozione della Posidonia dalle spiagge interessate.
Sull’esito della riunione al Ministero, questa mattina, abbiamo sentito in diretta il direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio.
Ascolta
Romano Gregorio su problema posidonia spiaggiata
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.