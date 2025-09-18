Portuali e sanitari a Salerno in prima linea contro la guerra a Gaza. Il punto con Arpino (Filt-Cgil)

Portuali e sanitari a Salerno in prima linea contro la guerra a Gaza.
Filt e Fp Cgil Salerno sostengono con forza la mobilitazione della Cgil nazionale che chiede lo stop immediato di ogni intervento militare nella Striscia di Gaza, la garanzia di corridoi umanitari, la messa in sicurezza della popolazione civile e la tutela delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flotilla. A Salerno, questa mobilitazione si traduce nella volontà ferma di astenersi dalle operazioni di carico e scarico nel caso in cui la consegna degli aiuti umanitari venga ostacolata, o se fossero individuati carichi di materiale bellico destinati a Israele. I porti devono restare spazi di solidarietà e non diventare strumenti di guerra. Anche il mondo sanitario è impegnato in un percorso di mobilitazione e denuncia. Nei giorni scorsi, oltre cento operatori e operatrici della sanità si sono riuniti in presidio al “Ruggi” di Salerno, esprimendo la loro vicinanza alla popolazione palestinese e condannando gli attacchi sistematici ai medici, infermieri e strutture sanitarie. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia campagna nazionale di protesta e digiuno, che chiede il riconoscimento del genocidio, l’embargo militare e commerciale verso Israele e il boicottaggio dell’azienda farmaceutica Teva.
Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino.
Ascolta
Arpino su Gaza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
