Portuali e sanitari a Salerno in prima linea contro la guerra a Gaza. Il punto con Arpino (Filt-Cgil)

18/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Portuali e sanitari a Salerno in prima linea contro la guerra a Gaza.

Filt e Fp Cgil Salerno sostengono con forza la mobilitazione della Cgil nazionale che chiede lo stop immediato di ogni intervento militare nella Striscia di Gaza, la garanzia di corridoi umanitari, la messa in sicurezza della popolazione civile e la tutela delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flotilla. A Salerno, questa mobilitazione si traduce nella volontà ferma di astenersi dalle operazioni di carico e scarico nel caso in cui la consegna degli aiuti umanitari venga ostacolata, o se fossero individuati carichi di materiale bellico destinati a Israele. I porti devono restare spazi di solidarietà e non diventare strumenti di guerra. Anche il mondo sanitario è impegnato in un percorso di mobilitazione e denuncia. Nei giorni scorsi, oltre cento operatori e operatrici della sanità si sono riuniti in presidio al “Ruggi” di Salerno, esprimendo la loro vicinanza alla popolazione palestinese e condannando gli attacchi sistematici ai medici, infermieri e strutture sanitarie. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia campagna nazionale di protesta e digiuno, che chiede il riconoscimento del genocidio, l’embargo militare e commerciale verso Israele e il boicottaggio dell’azienda farmaceutica Teva.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino.
Ascolta
Arpino su Gaza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Notizie correlate

Lascia un Commento