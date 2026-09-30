Porto di Salerno, l’assessora regionale Pecoraro a Radio Alfa: «Monitoraggio ARPAC sulle emissioni navali. Ambiente ed economia possono convivere”

Rafforzare il controllo della qualità dell’aria nel porto di Salerno e approfondire l’eventuale impatto delle emissioni navali sulla salute della cittadinanza e dei Lavoratori portuali. È questo l’obiettivo del monitoraggio condotto da ARPAC attraverso il laboratorio mobile MMA273, installato all’interno dell’area portuale, lo scorso 24 settembre.
Lo ha annunciato l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro.
La strumentazione consente di rilevare le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici, tra cui ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene e polveri sottili, comprese PM10 e PM2,5. I dati raccolti permetteranno di approfondire il quadro ambientale di un’area strategica per l’economia cittadina, situata a stretto contatto con il tessuto urbano.
“Il porto di Salerno è un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, ma le attività portuali devono essere accompagnate da un’attenta tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Abbiamo voluto rafforzare il monitoraggio della qualità dell’aria, con particolare attenzione alle emissioni delle navi, per garantire alle cittadine e ai cittadini di Salerno maggiore conoscenza delle condizioni ambientali», ha dichiarato in diretta a Radio Alfa, l’assessora Pecoraro
I primi dati del monitoraggio, relativi al periodo dal 24 al 28 settembre, saranno pubblicati sul sito istituzionale di ARPAC al termine delle procedure di validazione.
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