Porto Turistico Marina di Pastena a Salerno, l’ing. Angelo Ilardi in diretta risponde a movimenti e associazioni contrari al progetto

Criticità ambientali e sociali sono state evidenziate dal Comitato “Giù le mani dal Porticciolo” e da associazioni come “Mare Libero” che guidano la protesta contro il progetto di riqualificazione del porto di Pastena a Salerno, denominato “Porto Turistico Marina di Pastena”, presentato dalla società Polo Nautico srl.
Il progetto è al vaglio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’avvio della Valutazione di Impatto Ambientale.
Il progetto prevede: Circa 450-500 posti barca con ampliamento dello scalo esistente tramite nuovi moli e pontili; Creazione di una “Piazza sul Mare” sopra le aree destinate ai parcheggi e un nuovo lungomare; Realizzazione di un albergo e unità abitative. Il progetto è concepito anche per agire come barriera contro l’erosione costiera, mirando a favorire il naturale ripascimento delle spiagge vicine
Movimenti e associazioni che si oppongono al progetto di riqualificazione invece sono preoccupati per una possibile privatizzazione del Litorale, per un’opera ritenuta troppo invasiva. Viene messa in dubbio la necessità di un nuovo porto turistico di tali dimensioni, temendo un eccessivo carico urbanistico e di traffico per il quartiere.
Per cercare di saperne di più del progetto e per dare delle risposte a chi si oppone al progetto abbiamo ospitato in diretta l’ing. Angelo Ilardi, amministratore unico di Polo Nautico srl.
Ascolta
Angelo Ilardi su progetto porto turistico di Pastena
