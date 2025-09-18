Porto di Salerno, sul progetto di ampliamento verso Ponente l’intervento del sindaco di Vietri

18/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Il progetto di ampliamento del porto di Salerno verso Ponente, in direzione di Vietri sul Mare, discusso in un convegno organizzato dall’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza del Comune, ha messo in luce le tensioni tra necessità di sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio.

Se da un lato c’è la spinta verso un ampliamento per sostenere la crescita economica, dall’altro resta forte la voce di chi chiede un equilibrio sostenibile, nel rispetto del patrimonio paesaggistico e della vivibilità urbana.

Tra coloro che si oppongono al progetto di ampliamento del porto verso la Costiera Amalfitana, c’è il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha denunciato i rischi ambientali e paesaggistici. Il primo cittadino, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
Ascolta
Giovanni De Simone su ampliamento porto Salerno
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

