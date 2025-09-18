Porto di Salerno, sul progetto di ampliamento verso Ponente l’intervento del sindaco di Vietri

Il progetto di ampliamento del porto di Salerno verso Ponente, in direzione di Vietri sul Mare, discusso in un convegno organizzato dall’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza del Comune, ha messo in luce le tensioni tra necessità di sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio.
Se da un lato c’è la spinta verso un ampliamento per sostenere la crescita economica, dall’altro resta forte la voce di chi chiede un equilibrio sostenibile, nel rispetto del patrimonio paesaggistico e della vivibilità urbana.
Tra coloro che si oppongono al progetto di ampliamento del porto verso la Costiera Amalfitana, c’è il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha denunciato i rischi ambientali e paesaggistici. Il primo cittadino, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
Giovanni De Simone su ampliamento porto Salerno
