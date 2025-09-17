Porto di Salerno, sul futuro dello scalo un confronto alla Provincia

Il futuro del Porto di Salerno e il controverso progetto di ampliamento verso Ponente, in direzione Vietri sul Mare, sono stati gli argomenti al centro del dibattito che si è svolto ieri pomeriggio nel corso di un convegno promosso a Palazzo Sant’Agostino dall’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.
Al confronto hanno preso parte istituzioni politiche, enti portuali e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Presente anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, anche in veste di presidente della Provincia, insieme al sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, al direttore generale dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi, e ad Agostino Gallozzi, presidente del Gallozzi Group.
Nel suo intervento, Antonio Cammarota ha ribadito la necessità di un confronto tra tutte le parti interessate, per garantire lo sviluppo portuale e la tutela della città. Il pensiero di Cammarata si può sintetizzare in una battuta: “se il porto non cresce, muore; ma se cresce, muore la città”.
Il convegno ha messo in luce le tensioni tra necessità di sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio, tra visioni diverse ma complementari del futuro di Salerno e della sua costa. Se da un lato c’è la spinta verso un ampliamento per sostenere la crescita economica, dall’altro resta forte la voce di chi chiede un equilibrio sostenibile, nel rispetto del patrimonio paesaggistico e della vivibilità urbana. Un dibattito destinato a proseguire nei prossimi mesi e che segnerà il destino della città e della sua vocazione marittima.
Sull’esito dell’incontro abbiamo fatto una riflessione, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino sul futuro del porto du Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.