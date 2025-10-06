Porta Ovest a Salerno, sbloccate nuove risorse ma si allungano i tempi. Il punto con Patrizia Spinelli (Uil)

Non c’è alcuna responsabilità o ritardo da parte del ministero delle infrastrutture dietro lo stop di 4 mesi che ha fermato la conclusione del cantiere di Porta Ovest, a Salerno. A dirlo, la scorsa settimana, il sottosegretario salernitano Antonio Iannone che ha detto di aver ricevuto l’atto firmato che autorizza la perizia di variante e che consente dunque alle imprese di ricevere quanto dovuto per proseguire con i lavori.
L’atto del Ministero fa riferimento ad una delibera dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ricevuta lo scorso 29 luglio quando il cantiere era fermo già da due mesi.
Questa mattina, abbiamo cercato di saperne di più da Patrizia Spinelli, segretaria provinciale degli edili della Uil-Salerno, che ha parlato di termine dell’opera per giugno prossimo, se non ci saranno altri intoppi.
