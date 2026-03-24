Pontecagnano, recuperati 4 locali confiscati alla mafia, diventeranno un Community Hub 

Quattro locali confiscati alla mafia in via Europa a Pontecagnano Faiano ritornano a disposizione della collettività.
Il comune infatti ha ottenuto 356 mila euro nell’ambito delle risorse destinate ai comuni per la ristrutturazione di beni confiscati e per la loro gestione. Grazie ai fondi del programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, i locali sono stati recuperati e restituiti alla comunità con nuove funzioni sociali e culturali: sono stati trasformati in un Community HUB, uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dedicato all’incontro, alla partecipazione e alla crescita condivisa. Qui prenderanno vita attività sociali, culturali e progettuali con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.
La presentazione avverrà giovedì 26 marzo alle 17. Questo risultato è frutto di un percorso condiviso insieme ai partner del territorio, la Cooperativa Sociale Fili d’Erba e l’Associazione Avalon, che contribuiscono a promuovere legalità, rigenerazione urbana e sviluppo sociale.
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