Pontecagnano, personale e genitori della Scuola Picentia contrari al progetto di una nuova palestra coperta

Docenti, dirigente e genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo Picentia di Pontecagnano sono in attesa di una risposta dal sindaco della cittadina dopo averlo incontrato pochi giorni fa in occasione del Consiglio d’Istituto, convocato per discutere del progetto esecutivo del Comune per la realizzazione dell’impianto sportivo polifunzionale nell’area della scuola in via Toscana.
Al primo cittadino Lanzara la dirigente e i componenti del Consiglio hanno rappresentato una serie di criticità e perplessità sul progetto comunale che avrebbe conseguenze negative sul benessere scolastico, la vivibilità e la fruizione dell’area da parte della comunità scolastica.
Il Comune ha previsto la realizzazione di una nuova palestra coperta da oltre mille metri quadrati per un’altezza di 12 metri, nell’area antistante la scuola e su buona parte di via Toscana, inoltre una campo da calcio recintato e l’ampliamento degli spogliatoi dell’esistente palestra della scuola.
Il sindaco di Pontecagnano, al termine dell’incontro a scuola si è impegnato a convocare un incontro con una rappresentanza dei genitori per approfondire, insieme ai tecnici, le questioni sollevate e la proposta alternativa presentata dal Consiglio per scongiurare la realizzazione della nuova palestra nello spazio antistante la scuola.
