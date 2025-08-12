Pontecagnano, incendio in un’azienda agricola

Un incendio è divampato nella notte nell’azienda agricola “Adinolfi”, in via Lago Lucrino a Pontecagnano Faiano. Le fiamme hanno distrutto un capannone adiacente alle serre, generando una densa coltre di fumo visibile anche da Battipaglia e Bellizzi. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati per ore nello spegnimento.
Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito “un boato fortissimo” poco prima che il rogo si propagasse. Sono in corso indagini per accertare le cause.
