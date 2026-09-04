Pontecagnano Faiano, Wisdom e Linda: storia d’amore e di integrazione nella comunità

Una storia d’amore diventata anche una storia di integrazione. È quella di Wisdom e Linda, due giovani di origine nigeriana arrivati a Pontecagnano Faiano attraverso il progetto SAI e che oggi hanno costruito nella città la propria famiglia.
La coppia, recentemente unita in matrimonio, è infatti genitore di due bambini che frequentano il nido comunale e crescono insieme agli altri bambini della comunità.
La vicenda è stata raccontata dal sindaco, Giuseppe Lanzara, che ha celebrato il loro matrimonio, sottolineando il valore umano di un percorso che parla di accoglienza, integrazione e partecipazione alla vita della comunità.
Dietro questa storia c’è il lavoro quotidiano delle operatrici e delle assistenti sociali, ma soprattutto la scelta di due persone che hanno deciso di costruire proprio a Pontecagnano Faiano il proprio futuro.
È questo, secondo Lanzara, il significato più bello dell’integrazione.
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