Pontecagnano Faiano, Wisdom e Linda: storia d’amore e di integrazione nella comunità

04/09/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
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Una storia d’amore diventata anche una storia di integrazione. È quella di Wisdom e Linda, due giovani di origine nigeriana arrivati a Pontecagnano Faiano attraverso il progetto SAI e che oggi hanno costruito nella città la propria famiglia.

La coppia, recentemente unita in matrimonio, è infatti genitore di due bambini che frequentano il nido comunale e crescono insieme agli altri bambini della comunità.

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La vicenda è stata raccontata dal sindaco, Giuseppe Lanzara, che ha celebrato il loro matrimonio, sottolineando il valore umano di un percorso che parla di accoglienza, integrazione e partecipazione alla vita della comunità.

Dietro questa storia c’è il lavoro quotidiano delle operatrici e delle assistenti sociali, ma soprattutto la scelta di due persone che hanno deciso di costruire proprio a Pontecagnano Faiano il proprio futuro.

È questo, secondo Lanzara, il significato più bello dell’integrazione.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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