Pontecagnano Faiano, rafforzati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano annuncia un rafforzamento delle attività di controllo contro l’abbandono dei rifiuti e gli atti di inciviltà che compromettono il decoro urbano.
L’obiettivo è contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e la vivibilità della città, intensificando il monitoraggio del territorio. Un ringraziamento è stato rivolto alle Guardie Ambientali, alla Polizia Municipale e agli operatori di Sarim, impegnati quotidianamente nelle attività di vigilanza e pulizia.
In una nota il sindaco Giuseppe Lanzara ribadisce che il rispetto delle regole e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali per garantire una città più pulita, ordinata e vivibile.
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