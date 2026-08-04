Pontecagnano Faiano, rafforzati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti

04/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano annuncia un rafforzamento delle attività di controllo contro l’abbandono dei rifiuti e gli atti di inciviltà che compromettono il decoro urbano.

L’obiettivo è contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e la vivibilità della città, intensificando il monitoraggio del territorio. Un ringraziamento è stato rivolto alle Guardie Ambientali, alla Polizia Municipale e agli operatori di Sarim, impegnati quotidianamente nelle attività di vigilanza e pulizia.

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In una nota il sindaco Giuseppe Lanzara ribadisce che il rispetto delle regole e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali per garantire una città più pulita, ordinata e vivibile.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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