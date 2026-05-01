Pontecagnano faiano, ordinanza anti-incendi: obblighi per i terreni vicino alla ferrovia

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla prevenzione del rischio incendi e alla sicurezza nelle aree adiacenti alla sede ferroviaria.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di tutela del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva. L’ordinanza stabilisce una serie di obblighi per i proprietari e i titolari di terreni confinanti con la ferrovia. In particolare, è richiesto il rispetto delle distanze di sicurezza per alberi, siepi e vegetazione, oltre al mantenimento sgombro delle aree per una fascia di almeno 20 metri dal confine ferroviario.
Particolare attenzione è posta alla rimozione di materiali potenzialmente combustibili, come erba secca, sterpaglie, balle di paglia, rami pericolanti e residui vegetali. L’obiettivo è ridurre il rischio di incendi e prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria e dell’incolumità pubblica.
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