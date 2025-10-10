Pontecagnano Faiano, l’opposizione chiede un consiglio comunale sull’impianto sportivo in via Toscana

A Pontecagnano Faiano, l’opposizione chiede un consiglio comunale straordinario per fermare il progetto di un nuovo impianto sportivo. Cinque consiglieri di minoranza hanno depositato una richiesta formale per discutere in aula la realizzazione della struttura polifunzionale prevista in via Toscana, nell’area di pertinenza della scuola media Picentia.
L’iniziativa nasce, spiegano i consiglieri, dal forte e diffuso malcontento di cittadini, comitati e dell’intera comunità scolastica, che ha già portato alla raccolta di circa 1400 firme attraverso una petizione popolare. Le preoccupazioni principali riguardano l’impatto ambientale e urbanistico in una zona densamente abitata, oltre ai potenziali rischi per la sicurezza e la funzionalità della scuola.
Secondo l’opposizione, l’Amministrazione comunale non ha in alcun modo coinvolto la comunità. È “indispensabile e urgente”, affermano i cinque consiglieri, che il Consiglio Comunale affronti la questione in modo trasparente per fare piena luce sul progetto e dare ascolto alle istanze del territorio.
Ne abbiamo parlato con Giuseppe Bisogno, capogruppo di Città Pubblica.
