Pontecagnano Faiano, investimento da oltre 200 mila euro per il verde urbano

10/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’Amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano ha annunciato un investimento di oltre 200 mila euro per il potenziamento del verde urbano, con l’obiettivo di incrementare il numero di alberi e creare nuove aree d’ombra nei parchi, nelle piazze e negli spazi pubblici frequentati da famiglie e bambini.

Le risorse consentiranno di avviare da settembre la fase operativa del progetto, con la preparazione delle aree individuate, la scelta delle specie arboree e l’affidamento degli interventi. Le piantumazioni saranno effettuate tra l’autunno e l’inverno.

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L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che comprende il completamento dei giardini di via Carducci, il recupero di Casa del Podestà, la riqualificazione degli storici giardinetti di Faiano, l’acquisizione dell’area Del Plato e il progetto del futuro parco urbano di Sant’Antonio-Formola.

Il sindaco Giuseppe Lanzara ha annunciato il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio, tra cui Legambiente, per condividere proposte e contribuire alla valorizzazione del patrimonio verde cittadino.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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