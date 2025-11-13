Pontecagnano Faiano, inaugurata la panchina viola della gentilezza

Un simbolo colorato che invita ad ascoltare, accogliere e donare sorrisi
In Piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano, nei giorni scorsi, è stata inaugurata la Panchina della Gentilezza, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Pontecagnano Faiano in collaborazione con Vincenza De Donato, Ambasciatrice della Gentilezza, in anticipo sulla Giornata Mondiale della Gentilezza che ricade proprio oggi.
L’evento ha coinvolto bambini, genitori e volontari in un momento di autentica partecipazione, dimostrando come piccoli gesti possano diventare semi di comunità e solidarietà.
Piccoli artisti con la loro creatività e i loro sorrisi, hanno reso unica questa panchina, trasformandola in un messaggio di amore e rispetto.
La Panchina della Gentilezza non è solo un arredo urbano, ma un invito quotidiano a fermarsi, ascoltare, accogliere e donare un sorriso. Un simbolo che ricorda quanto sia importante costruire insieme una comunità più attenta e solidale.
