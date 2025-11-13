Pontecagnano Faiano, inaugurata la panchina viola della gentilezza

13/11/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Un simbolo colorato che invita ad ascoltare, accogliere e donare sorrisi

In Piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano, nei giorni scorsi, è stata inaugurata la Panchina della Gentilezza, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Pontecagnano Faiano in collaborazione con Vincenza De Donato, Ambasciatrice della Gentilezza, in anticipo sulla Giornata Mondiale della Gentilezza che ricade proprio oggi.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

L’evento ha coinvolto bambini, genitori e volontari in un momento di autentica partecipazione, dimostrando come piccoli gesti possano diventare semi di comunità e solidarietà.

Piccoli artisti con la loro creatività e i loro sorrisi, hanno reso unica questa panchina, trasformandola in un messaggio di amore e rispetto.

La Panchina della Gentilezza non è solo un arredo urbano, ma un invito quotidiano a fermarsi, ascoltare, accogliere e donare un sorriso. Un simbolo che ricorda quanto sia importante costruire insieme una comunità più attenta e solidale.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento