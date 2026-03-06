Pontecagnano Faiano, inaugurata Centrale Operativa di videosorveglianza 

Inaugurata a Pontecagnano Faiano la Centrale Operativa del nuovo sistema di videosorveglianza comunale, realizzata nell’ambito del progetto “Pontecagnano Faiano Sicura”, concepito per accrescere la sicurezza dei cittadini e garantire la tutela del territorio.
Saranno installate diverse telecamere nei punti più sensibili della città; il sistema potrà contare su una centrale di controllo presso il Comando della Polizia Municipale, dalla quale sarà possibile monitorare il territorio in modo costante ed efficace, supportando il lavoro delle forze dell’ordine e migliorando la capacità di prevenzione e intervento.
L’obiettivo dell’intervento è di contrastare fenomeni di illegalità, prevenire reati e sversamenti illeciti di rifiuti, garantendo maggiore sicurezza e qualità della vita a cittadini, famiglie e attività economiche.
