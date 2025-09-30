Pontecagnano Faiano, una due giorni di salute e prevenzione il 12 e 13 ottobre

Una due giorni di salute e prevenzione è in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre a Pontecagnano Faiano, a supporto della Giornata Mondiale del Malato Reumatologico.
Il 12 ottobre screening gratuiti in piazza con la Croce Rossa Italiana, la Camminata della Salute e l’Incontro Medici-Pazienti dedicato agli stili di vita. In serata, il Premio Nazionale “Prof. Roberto Marcolongo”, che da anni celebra eccellenze della ricerca e dell’arte. Lunedì 13 ottobre invece il convegno nazionale ECM che riunirà i più autorevoli esperti italiani di reumatologia, nutrizione e lifestyle medicine. Questa mattina, si è tenuta la conferenza di presentazione della due giorni presso il Polo della Salute a Pontecagnano Faiano.
Abbiamo intervistato il dottor Lorenzo La Manna e l’assessora alla Salute di Pontecagnano, Roberta D’Amico.
