Pontecagnano Faiano, una due giorni di salute e prevenzione il 12 e 13 ottobre

30/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Una due giorni di salute e prevenzione è in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre a Pontecagnano Faiano, a supporto della Giornata Mondiale del Malato Reumatologico.

Il 12 ottobre screening gratuiti in piazza con la Croce Rossa Italiana, la Camminata della Salute e l’Incontro Medici-Pazienti dedicato agli stili di vita. In serata, il Premio Nazionale “Prof. Roberto Marcolongo”, che da anni celebra eccellenze della ricerca e dell’arte. Lunedì 13 ottobre invece il convegno nazionale ECM che riunirà i più autorevoli esperti italiani di reumatologia, nutrizione e lifestyle medicine. Questa mattina, si è tenuta la conferenza di presentazione della due giorni presso il Polo della Salute a Pontecagnano Faiano.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Abbiamo intervistato il dottor Lorenzo La Manna e l’assessora alla Salute di Pontecagnano, Roberta D’Amico.

Ascolta
alessandro su polo salute
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento