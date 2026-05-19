Pontecagnano Faiano, comune dona all’Agenzia del Demanio spazio di circa 4.000 mq per costruire la nuova caserma

19/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Concluse a Pontecagnano Faiano le operazioni di sottoscrizione del contratto con cui il comune dona all’Agenzia del Demanio uno spazio di circa 4.000 mq in località S. Antonio.

L’area, che si trova in prossimità di Via S. Pertini e dunque nel centro urbano della zona, sarà consegnata alla Compagnia dei Carabinieri per la costruzione di una nuova caserma: accogliente, strategica, nel rispetto degli standard e delle normative previste.

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Un investimento di ben 7 milioni di euro che garantirà un netto potenziamento del servizio d’ordine e di sicurezza pubblica sul territorio.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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